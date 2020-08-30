Остатки крепости XV века и старинной башни обнаружили при раскопках в Тверской области

Точный возраст древней постройки в Старице определит радиоуглеродное датирование. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/staritsa_museum

Остатки деревянной крепости и старинной белокаменной башни обнаружены при раскопках на Новом городище в Старице Тверской области. Как сообщает Старицкий краеведческий музей, фрагмент найденной деревянной клети крепостной стены может быть датирован XV веком.

Для точного установления возраста древней постройки образцы дерева специалисты отправили на радиоуглеродное датирование.

Расчищенный фрагмент деревянной крепостной стены неплохо сохранился: виден столб, соединения брёвен и забутовка из известняка между ними. Забутовка - приём, который использовался при строительстве с древних времён, используется и сейчас. Связующий раствор улучшает крепость строения и его несущую способность.

На краю площадки Нового городища обнаружена также констукция белого камня - археологи считают, что это основание крепостной башни. Оно полностью построено из известняка, которым старицкая земля всегда была богата.

Старатели добывали в каменоломнях под Старицей «старицкий белый камень» или «старицкий мрамор» - известняк с XII века. Из старицкого известняка строились здания в Твери, из него же были возведены Спасо-Каменный монастырь в Вологодской области и крепость в Смоленске.