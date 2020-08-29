Эмблема ФК «Тверь». Фото: пресс-служба ФК «Тверь» – fctver.com.

Футбольный клуб «Тверь» успешно провёл первый в официальном статусе выездной матч. Зрители на трибунах стадиона «Экспресс» в Великих Луках Псковской области отсутствовали, но все желающий могли посмотреть видеотрансляцию в интернете. Уже третью игру кряду тверские футболисты оказываются вдвое сильнее соперника, 13 августа выиграли у ФК «Чита» 4:2, 23 августа – у ФК «Смоленск» 2:0, а теперь закатили два гола великолукскому ФК «Луки-Энергия».

Игроки ФК «Тверь» на выездном матче были в чисто белой форме. И, можно сказать, на коне.

Шли уверенно, владея ситуацией. В первом тайме обошлось без голов, но у тверичан было несколько возможностей «размочить» счёт. Однако, удачные атаки, в том числе на последней минуте первой половины игры, никак не давали результатов.

Во втором тайме взаимодействие у хозяев, ФК «Луки-Энергия», начало налаживаться, стало больше шансов показать себя. На 74-й минуте великолучане со штрафного очень мощно ударили в створ ворот, но гостей спасла штанга.

В концовке «Тверь», на часах было без малого 83 минуты, открыла счёт. Буквально в одно касание была разыграна комбинация, после которой Кирилл Ушатов дал точный пас, а Даниил Ерофеев замкнул атаку. 1:0.

Когда на табло было 92 минуты, к основному времени добавили 4, тверичане забили решающий мяч. Игорь Турсунов, вышедший на замену, получил шикарный пас и пробил по прямой. Итог – 2:0.

– Знакомимся с соперниками, вырабатываем тактику. Конечно, грустно, что сегодня играли без болельщиков. Когда в гостях болеют против тебя это даже хорошо, подстёгивает, – дал комментарий главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин.

«Луки-Энергия» с 2016 года в ПФЛ. Правда, за последние три сезона «Луки» не поднимались в таблице выше 9 места.

Как сообщают на официальном сайте футбольной команды «Тверь», заработавшем в середине августа, за всю новейшую историю тверские игроки сходились в поединке с великолукскими шесть раз. При этом выиграли только единожды, уступив четыре раза.

Теперь в копилке у Твери вторая победа в футбольной битве с Луками.

ФК «Тверь» заработал 10 очков и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице второй группы ПФЛ. На первой ступени пока находится лидер – ФК «Долгопрудный». Следующий матч у тверичан 6 сентября, на стадион «Юность», с ФК «Ленинградец», соответственно, из Ленинградской области.