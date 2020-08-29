Перевод участков в лесной фонд поможет усилить контроль за природными ресурсами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области лесной фонд увеличат более чем на 1100 гектаров за счёт сельхозземель. Эти земли давно покрыты лесом и для ведения сельского хозяйства непригодны.

Решение о расширении лесного фонда решался 28 августа на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при региональном Правительстве. Председательствовал на заседании губернатор Игорь Руденя.

Участки, которые официально скоро станут лесами, расположены в трёх районах - Кимрском, Западнодвинском и Рамешковском. Областное Правительство сообщает, что перевод участков в лесной фонд поможет усилить контроль за природными ресурсами, а также нацелен на предотвращение незаконных рубок леса.

Передача земель в Гослесфонд - планомерная работа. В 2019 году лесом официально стали 4,8 тысяч гектаров земель региона, в планах 2020-го года – пополнить фонд ещё на 65,9 тысяч гектаров.