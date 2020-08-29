Спасатели справились с задачей быстро и профессионально. Фото: стоп-кадр с видео tvernews.ru

Опубликовано видео спасения голой женщины, повисшей на балконе в Твери. Напомним, инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл днем 27 августа на улице Республиканской.

Полностью обнажённая женщина висела, зацепившись руками за карниз балкона седьмого этажа одного из домов. Очевидцы вызвали спасателей. Приставив к дому лестницу, один из них поднялся к женщине и спустил её вниз.

Видео произошедшего опубликовал информационный портал "ТИА". Съёмка велась соседями с верхних этажей. Очевидцы комментируют происходящее: "Называется - надо меньше пить!"

Несмотря на то, что спасателю пришлось нелегко, он успешно справился с задачей, спас даму и не пострадал сам. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщали, что женщину передали медикам, сотрудникам "скорой".

Видео 18+!