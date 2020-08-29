В одной из досок образовалась внушительная дыра. Фото: vk.com/vktver/Илья Гаврилов

В сети появились фотографии разваливающегося деревянного моста, сообщается, что это мост, связывающий микрорайон Первомайский с частным сектором.

Снимки разместил на страничке "Тверь ВКонтакте" подписчик. Он сообщает, что доски, из которых сделан пролёт моста, сильно прогибаются под ногами. На фото видна дыра, проломившаяся в одной из досок.

Очевидец уверяет, что в эту дыру проходит нога человека и в неё можно провалиться, особенно в тёмное время суток. К сообщению также прикреплено видео: автор сообщения идёт по мосту и показывает состояние досок, некоторые из которых действительно легко гнутся под весом человека, да и в целом старое дощатое полотно выглядит ветхим.