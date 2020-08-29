Где появятся светофоры, пока неизвестно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери установят десять новых светофоров. Это часть мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движение в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перечень дополнительных мероприятий и их финансирование были утверждены на заседании областного правительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

Большинство новых светофоров будут вызывными. Подобные обычно устанавливают на небольших улицах, где есть пешеходный переход, но люди им пользуются не массово. С обеих сторон пешеходной «зебры» устанавливают такие светофоры с кнопками, которые подошедший к переходу человек может нажать, чтобы включить для себя зелёный свет.

По информации регионального Правительства, на семи участках тверских улиц также появятся новые пешеходные ограждения. А на участке проспекта Победы от Волоколамского шоссе до площади Терешковой (по нечётной стороне) отремонтируют тротуар.

На на всё это потратят 22,6 млн рублей, бюджет работ будет консолидированным, с участием федеральной, областной и городской казны.