Водитель машины пострадал в ДТП с лосем в Тверской области

При столкновении машины с лосями травмирование людей не редкость. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Очередное ДТП с лосем произошло сегодня, 29 августа, в Ржевском районе Тверской области на 102-м километре автодороги Тверь - Ржев. Легковой "Фиат" столкнулся с сохатым, перебегавшим дорогу.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель машины был трезв. Он пострадал в аварии и доставлен в Ржевскую ЦРБ. Сообщается, что угрозы жизни автомобилиста нет.

При столкновении машины с лосями травмирование людей не редкость. Случаются даже летальные исходы. Лось - очень большое и тяжёлое животное. Взрослый сохатый в холке может достигать роста в 2,3 метра.

- Следует быть крайне осторожными в зоне действия дорожных знаков 1.27 ПДД "Дикие животные", особенно ночью и ранним утром, - призывают в Управлении ГИБДД по Тверской области.