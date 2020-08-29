Десять человек заразились коронавирусом в Твери 29 августа

В Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным регионального оперштаба, на 29 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери. Такое же количество новых заражённых в областной столице было и сутками ранее.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5357 человек.
4172 заболевших излечились от инфекции (+20). 189 человек умерли (+2).
996 пациентов на данный момент изолированы (+2).
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1746 (+10 за сутки)
Кимры 556
Конаковский район 422 (+1)
Ржев 384 (+4)
Калининский район 281 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 217 (+1)
Вышневолоцкий округ 169
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО