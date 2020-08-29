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При хлопке газа в Конаково Тверской области травмирован мужчина

Пострадавший находится в больнице
Виктория ТушковаВикторияТушкова
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ЧП произошло в ночь на 29 августа 2020 года.

ЧП произошло в ночь на 29 августа 2020 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В квартире одного из домов Конаково Тверской области при "хлопке газа" травмирован мужчина, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сообщение о происшествии поступило в следственный отдел СКР по Тверской области ночью 29 августа. Сейчас следователи проводят доследственную проверку причин этого ЧП. Совместно с полицией и МЧС они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки. О состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

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