При хлопке газа в Конаково Тверской области травмирован мужчина

ЧП произошло в ночь на 29 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В квартире одного из домов Конаково Тверской области при "хлопке газа" травмирован мужчина, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сообщение о происшествии поступило в следственный отдел СКР по Тверской области ночью 29 августа. Сейчас следователи проводят доследственную проверку причин этого ЧП. Совместно с полицией и МЧС они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки. О состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.