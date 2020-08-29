Полицейские нашли пропавшего в Твери 13-летнего мальчика

По результатам проверки данного происшествия в СКР будет принято процессуальное решение. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Правоохранители нашли пропавшего в Твери мальчика 2007 года рождения. Об исчезновении ребёнка заявили в пятницу 28 августа.

Было известно, что мальчик пропал в районе центрального городского рынка. Что с ним стало дальше никто не знал. Тверские следователи организовали доследственную проверку.

Сотрудники СКР и полицейские подробно выясняли все подробности исчезновения мальчика, организовали мероприятия по его поиску. К счастью, ребёнка удалось обнаружить в тот же день вечером.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Тверской области, мальчика нашли на одной из улиц областной столицы. Следователям он сообщил, что никаких противоправных действий в отношении него никто не предпринимал.

По результатам проверки данного происшествия в СКР будет принято процессуальное решение.