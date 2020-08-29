Митрополит Амвросий совершит литургию в Воскресенском кафедральном соборе Твери

О возведении в сан нового Тверского митрополита объявили 28 августа 2020 года. Фото: Saint-Petersburg Theological Academy

Новый глава Тверской митрополии - митрополит Тверской и Кашинский Амвросий сегодня, 29 августа, совершит первую службу в Воскресенском кафедральном соборе (улица Баррикадная, 1). Начало всенощного бдения – в 17:00.

А в воскресенье, 30 августа, митрополит совершит в соборе Божественную литургию, которая начнётся в 9:00.

Напомним, решение о смене руководства Тверской митрополии было принято 25 августа на заседании Священного Синода РПЦ. Бывшего Тверского митрополита Савву освободили от управления Тверской епархией и утвердили главой Вологодской митрополии.

Новым главой Тверской митрополии стал архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Для этого ему пришлось оставить должности наместника Сретенского монастыря и ректора Сретенской духовной семинарии.

О возведении в сан нового Тверского митрополита объявили 28 августа 2020 года.