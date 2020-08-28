В Тверской области расширен перечень приоритетных видов бизнес-деятельности

Регион должен стать еще привлекательней для инвесторов. Фото: ПТО

Расширение перечня видов экономической деятельности позволит привлечь в регион новых инвесторов. Ведь у них появляется больше возможностей воспользоваться некоторыми преимуществами.

Об этом сообщает областное правительство.

- Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности, - отметил губернатор Игорь Руденя.

К приоритетным видам деятельности в регионе относится сельское хозяйство, охота, рыбоводство, лесное хозяйство, туризм, промышленность, IT-технологии, деятельность в сфере водного транспорта, логистика, инновации и наука, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, строительство инженерных сооружений.

Теперь добавлены оптовая торговля автозапчастями и другими деталями.

Статус приоритетного инвестпроекта позволит бизнесменам получить вычет по налогу на прибыль, а также увеличить объём поддержки от Фонда содействия кредитованию. Кроме того, предоставляются субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций (100% налога на имущество организаций и 4,5 % от налогооблагаемой прибыли).