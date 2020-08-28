В Тверскую область доставят дополнительную партию вакцин от гриппа

Игорь Руденя поручил разработать единый график вакцинации против гриппа до 1 сентября. Фото: ПТО
28 августа губернатор Игорь Руденя обсудил с членами оперштаба региона проведение вакцинации населения от сезонных болезней.
В Минздрав РФ изначально была подана заявка на поставку в Тверскую область более 560 тыс. доз вакцин от гриппа.
Как сообщает областное правительство, Игорь Руденя поручил доставить в регион еще 150 тыс. ампул. Это чтобы не было дефицита с прививками.
Половину доз должны привезти в регион до 31 августа. Далее вакцина будет поставляться партиями до конца октября.
В первую очередь прививки рекомендуется сделать детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, беременным женщинам, медработникам, учителям, людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.
Игорь Руденя поручил разработать единый график вакцинации против гриппа до 1 сентября