В Тверскую область доставят дополнительную партию вакцин от гриппа

Игорь Руденя поручил разработать единый график вакцинации против гриппа до 1 сентября. Фото: ПТО

28 августа губернатор Игорь Руденя обсудил с членами оперштаба региона проведение вакцинации населения от сезонных болезней.

В Минздрав РФ изначально была подана заявка на поставку в Тверскую область более 560 тыс. доз вакцин от гриппа.

Как сообщает областное правительство, Игорь Руденя поручил доставить в регион еще 150 тыс. ампул. Это чтобы не было дефицита с прививками.

Половину доз должны привезти в регион до 31 августа. Далее вакцина будет поставляться партиями до конца октября.

В первую очередь прививки рекомендуется сделать детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, беременным женщинам, медработникам, учителям, людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Игорь Руденя поручил разработать единый график вакцинации против гриппа до 1 сентября