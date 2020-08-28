Пять тверских компаний работают на Форуме «Армия – 2020». Фото: ПТО.

27 августа в подмосковном парке «Патриот» стартовал военно-технический форум «Армия – 2020». Пять тверских компаний представили на нём свою продукцию. Вся она была размещена на коллективном стенде.

Завод «Пластик-Строймаркет» представил строительную химию, новые типы полимеров, а также защитные покрытия из различных материалов. «Экомет групп» продемонстрировала разного типа контейнеры для сбора отходов. Фирма «Alumica» показала, какие конструкции делает из алюминия, а компания «Торус» рассказала, как разрабатывает снаряжение для стрелкового оружия.

Организацию тверского стенда взял на себя областной деловой центр «Мой бизнес», работающий по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Одно из направлений его деятельности – представлять регион на специализированных выставках.

– Проведение бизнес-миссий – один из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечения инвестиций», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Программа «Армии-2020», помимо экспозиции воентехники и промышленных разработок, включает научно-деловую часть. В работе Форума участвуют, делятся опытом и ищут поставщиков и заказчиков производимого эксперты из Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Франции и многих других стран.