Фестиваль красок состоится в Твери в День знаний

Организаторы сообщают, что мероприятие состоится при любой погоде. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября, в День знаний, в Твери состоится праздник красок. Он начнётся в 17:00 на городском пляже за Волгой.

Организаторы сообщают, что мероприятие состоится при любой погоде. На фестивале будут специальные гости и концерт. Планируется также дискотека и розыгрыш призов.

Фестивали красок, которые так прижились в Твери, родом из Индии. Там это древняя традиция, овеянная местными приданиями об индуистских божествах. Забрасывая друг друга яркими безопасными порошковыми красками, в Индии обычно отмечают фестиваль весны - Холи.