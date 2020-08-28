Тверьстат: хлеб в Тверской области за год подорожал на 4%

Чёрный хлеб дорожает быстрее, чем белый. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В преддверии орехового Спаса, когда верующие освящают в церкви орехи, муку и хлеб, Тверьстат обнародовал информацию о динамике цен на эти продукты.

Больше всего с июля 2019 года по июль 2020-го подорожала мука. Год назад её продавали по цене 35,44 руб. за килограмм. К июлю 2020-го цена подскочила на 8,7% (38,51 руб. за кг).

Орехи в среднем выросли в цене на 5,5% (540 руб. за кг в 2019 году и 570 руб. за кг - в 2020).

Чёрный хлеб дорожает быстрее, чем белый (пшеничный). С июля прошлого года к июлю нынешнего ржаной хлеб вырос в цене на 4,1% (45,24 и 47,11 рублей за килограмм). Пшеничная булка стала дороже на 2,4% (75,92 и 77,74 рубля за килограмм).