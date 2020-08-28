Неисправный "Зил" стал добычей автоугонщика в Тверской области

Подозреваемого задержали полицейские Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции обратилась 48-летняя жительница города Кимры. Женщина сообщила, что от дома по улице Ильича было похищено частично разукомплектованное транспортное средство – неисправный автомобиль "ЗИЛ".

На месте происшествия сотрудники полиции опросили местных жителей и установили, что утром неизвестный мужчина увёз транспортное средство на жёсткой сцепке.

Ориентировка на пропавший автомобиль была направлена патрульным экипажам и нарядам оперативных служб.

По камерам видеонаблюдения было установлено, что злоумышленник перевёз автомашину в Сергиево-Посадский район Московской области. К преступлению оказался причастен 35-летний житель посёлка Загорские Дали Сергиево-Посадского района.

Мужчина признался, что хотел продать машину на запчасти, а остальное сдать в металлолом.

Транспортное средство изъяли и вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.