В Твери проверили состояние школ перед учебным годом. Фото: сайт Администрации Твери/www.tver.ru.

Подготовка к учебному году закончилась в тверских школах ещё в середине августа. Теперь Алексей Огоньков лично осмотрел учреждения. Он также сделал распоряжения по поводу того, что нужно отремонтировать в храмах знаний в перспективе.

В гимназии № 6, которая расположена в Центральном районе, в этом году заменили окна в актовом зале. На работы выделили 2 миллиона рублей. Сюда проверяющие заглянули в первую очередь.

У школы № 4 в Пролетарском районе планируют перенести площадку для контейнеров и отремонтировать подъезд к учебному заведению. В этом году здесь так же, как и в шестой гимназии, отремонтировали окна.

В школе №49 в Московском районе отремонтировали кровлю над спортзалом – положили мембранное покрытие.

А в школе №21 провели капремонт столовой и пищеблока.

– Всего в 2020 году на ремонтные работы было выделено более 65 млн. руб. Все работы, которые были запланированы на этот год, практически выполнены, – прокомментировал глава города Алексей Огоньков.

Особое внимание уделили борьбе с распространением коронавируса. Во все школы завезли средства индивидуальной защиты, тепловизоры для измерения температуры. Также установили оборудование для обеззараживания воздуха.