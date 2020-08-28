В ТвГУ выберут нового ректора. Фото: ПТО.

Приказ о начале кампании по выбору руководителя Университета размещён на официальном сайте вуза. 21 сентября на заседании учёного совета ТвГУ утвердят список кандидатов и примут от них документы. Затем предстоит согласование кандидатур в Правительстве Тверской области и в региональном Совете ректоров. После этого информация пойдёт в Аттестационную комиссию Министерства образования.

В состав комиссии по выборам ректора вошли проректор по общим вопросам, секретарь учёного совета, председатель профкома, председатель студсовета и начальник юридического отдела. Финалом предвыборного процесса станет конференция.

Голосование, как и всегда, пройдёт тайно. Ректора выбирают на пятилетний срок. С возможностью переизбрания.

Напомним, что с 2009 по 2017 год ректором Тверского государственного университета был Андрей Белоцерковский, который затем работал заместителем председателя Правительства Тверской области, а сейчас возглавляет Центр стратегического развития Госуниверситета.

После ухода Белоцерковского в большую региональную политику доктор филологических наук Людмила Скаковская была и.о. ректора. Будет ли она участвовать в борьбе за пост главы вуза – пока неизвестно.