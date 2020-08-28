В Твери появится новый памятник и две мемориальные доски

Депутаты на очередном заседании Думы одобрили ряд вопросов Фото: скрин с онлайн-трансляции

На очередном 66-м заседании Тверской городской думы, которое состоялось 28 августа, депутаты проголосовали за установку двух мемориальных досок - сотруднику ФСБ России Александру Атрощанка, погибшем при исполнении воинского долга на территории Северного Кавказа, и русскому историку и педагогу Николаю Альбертовичу Куну, и памятника труженикам тыла Великой Отечественной войны.

С инициативой установки памятной таблички Александру Атрощанка обратился Фонд поддержки ветеранов боевых действий "Смерч". Именем бойца названы улица и школа в микрорайоне "Брусилово". На фасаде учебного заведения будет установлена памятная доска.

Увековечить имя автора популярной книги "Легенды и мифы Древней Греции" Николая Куна предложил Тверской госуниверситет. Николай Кун преподавал в школе имени А.А.Максимовича, был председателем совета Тверского частного реального училища, читал лекции во многих учебных заведениях Твери. Доску установят на фасаде университета.

Памятник труженикам тыла Великой Отечественной войны члены общественной организации "Генеральский клуб" предложили поставить в парке Победы. Предполагается, что это будет вертикальная плита с нанесенным на нее рельефным рисунком.