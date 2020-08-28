Бешеная енотовидная собака пришла к жилому дому в Тверской области

Очередной случай бешенства выявлен в Калининском районе Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки, обнаруженной на придомовой территории в деревне Ильино Калининского района Тверской области, выявлено бешенство.

Патологический материал от животного поступил от Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.