Бешеная енотовидная собака пришла к жилому дому в Тверской области

Очередной случай бешенства выявлен в Калининском районе
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки, обнаруженной на придомовой территории в деревне Ильино Калининского района Тверской области, выявлено бешенство.
Патологический материал от животного поступил от Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.