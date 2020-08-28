Житель Тверской области прятал наркотики в собачьей будке

Мужчина прятал наркотики в собачьей будке Фото: УМВД России по Тверской области

В противоправной деятельности подозревается 55-летний житель посёлка Оленино. В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции на прилегающей к дому фигуранта территории обнаружили в собачей будке чёрный полимерный пакет с частями наркосодержащего растения.

Экспертизой установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством массой 36,5 г.

Подозреваемый сообщил, что наркотик хранил для личного употребления без цели сбыта. Мужчину задержали. По ч. 1 статьи 228 УК РФ ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.