В Тверской области отметят 160 лет со дня рождения Исаака Левитана

В Тверском императорском дворце пройдут дни И.И. Левитана Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области в честь 160-летия со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана (1860-1900) в Тверском императорском дворце и центре культуры и искусства "Дача Чайка" пройдут дни И.И. Левитана.

30 августа дворце, на улице Советской, 3 состоятся две экскурсии, посвященные Исааку Левитану и его путешествиям по Тверской области. Начало в 13:00 и в 13:15.

Предварительная запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Также в этот день запланирована экспресс-выставка одного произведения "Дом в Курово-Покровском С.П. Кувшинниковой". В течение дня в "Башне искусств" будут показывать фильм "Исаак Левитан. Постижение любовью" из серии "Тайники Русского музея".

3 сентября в удомельском центре культуры и искусства "Дача Чайка" по адресу: Порожкинское сельское поселение, д. Касково, пройдет экспресс-выставка "Живописный берег".

Справки по телефону: 8-915-724-87-16.