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Женщина попала под машину на проспекте 50 лет Октября в Твери

Ей оказана медпомощь
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Женщина попала под машину на проспекте 50 лет Октября Фото: УГИБДД России по Тверской области

Женщина попала под машину на проспекте 50 лет Октября Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 27 августа, в районе дома №8 по проспекту 50 лет Октября в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 65-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла", наехал на 31-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщину с травмами доставили в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпустили.

ДТП