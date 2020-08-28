Женщина попала под машину на проспекте 50 лет Октября в Твери

Женщина попала под машину на проспекте 50 лет Октября Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 27 августа, в районе дома №8 по проспекту 50 лет Октября в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 65-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Королла", наехал на 31-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщину с травмами доставили в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпустили.