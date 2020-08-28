Десять человек заразились коронавирусом в Твери 28 августа

В Твери выявлено 10 заболевших коронавирусом Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 28 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5333 человек.

4152 заболевших излечились от инфекции. 187 человек умерли.

994 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1736 (+10 за сутки)

Кимры 556

Конаковский район 421 (+3)

Ржев 380 (+5)

Калининский район 280 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 216

Вышневолоцкий округ 169

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.