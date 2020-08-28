Десять человек заразились коронавирусом в Твери 28 августа

В Твери выявлено 10 заболевших коронавирусом Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 28 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5333 человек.
4152 заболевших излечились от инфекции. 187 человек умерли.
994 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1736 (+10 за сутки)
Кимры 556
Конаковский район 421 (+3)
Ржев 380 (+5)
Калининский район 280 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 216
Вышневолоцкий округ 169
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО