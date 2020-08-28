В Ржеве Тверской области планируют открыть региональный сосудистый центр

В вопросе обеспечения кадрами помощь Ржевскому району окажет Тверской госуниверситет Фото: ПТО

Региональный сосудистый центр в Ржеве планируют открыть за счет областной бюджетной поддержки. Сроки проекта обозначены - до 2024 года.

Предполагается, что специалисты центра будут заниматься профилактикой и лечением сосудов сердца и головы, используя современные методы лечения. Здесь же смогут получить высококвалифицированную помощь больные со всеми видами острого нарушения мозгового кровообращения.

Также за четыре года в Ржевской ЦРБ планируется отремонтировать родильный дом, лабораторию инфекционного отделения, кровлю детского отделения и благоустроить прилегающую территорию. Дополнительное финансирование выделяется ржевской службе скорой помощи.

По мнению губернатора Игоря Рудени, эта работа позволит улучшить качество оказания медицинских услуг на территории Ржева и Ржевского района.

Еще одна задача - поиск и воспитание молодых специалистов, готовых трудиться в Ржеве и Ржевском районе. В решении данного вопроса может помочь Тверской государственный университет, который недавно заключил со Ржевом соглашение о партнерстве.

- Вместе с обновлением медицинского оборудования и созданием комфортных условий важно вести работу со специалистами, с медицинским персоналом, - считает директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.