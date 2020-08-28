Тверичанку с детьми сняли с рейса в московском аэропорту

Женщина с детьми не смогла вылететь за границу Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево 27 августа. Женщину, как позже выяснилось, жительницу Тверской области, вместе с детьми - двух и четырех лет - не пустили на рейс. Семья пыталась вылететь в Турцию.

Как сообщает сайт "РИАМО", со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам ребенка в Московской области, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Малыши по акту полиции помещены в больницу, пока побудут там. Они хорошо себя чувствуют. Завтра, если разрешат медики, мальчики будут временно определены в социально-реабилитационный центр, - прокомментировала ситуацию омбудсмен Ксения Мишонова.

В настоящее время ведутся поиски отца ребенка и других возможных родственников. Мать находится в отделении полиции.

Окончательное решение по данной ситуации будет принято после совещания комииссии по делам несовршеннолетних Московской области и Твери.