Пропавший в Старице Тверской области подросток найден живым

По факту исчезновения подростка следователи проводят проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области завершен поиски 17-летнего Кирилла Кайгородова. Ранее сообщалось, что 25 августа молодой человек покинул место своего нахождения в Старице. По факту его исчезновения Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- Благодаря проделанной работе, в кратчайшее время несовершеннолетний обнаружен живым и здоровым, он опрошен следователем СК с целью установления всех обстоятельств исчезновения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.