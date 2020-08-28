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Пропавший в Старице Тверской области подросток найден живым

Обстоятельства его исчезновения устанавливают следователи
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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По факту исчезновения подростка следователи проводят проверку

По факту исчезновения подростка следователи проводят проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области завершен поиски 17-летнего Кирилла Кайгородова. Ранее сообщалось, что 25 августа молодой человек покинул место своего нахождения в Старице. По факту его исчезновения Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- Благодаря проделанной работе, в кратчайшее время несовершеннолетний обнаружен живым и здоровым, он опрошен следователем СК с целью установления всех обстоятельств исчезновения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.