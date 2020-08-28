Магазин автозапчастей в Твери оштрафовали на 500 тысяч рублей

Магазин заплатит крупный штраф Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Твери в ходе прокурорской проверки одной из организаций установлен факт передачи его директором 50 000 рублей в качестве взятки должностному лицу – дознавателю отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери ГУ МЧС России по Тверской области. Фирма пыталась договориться о не проведении проверки правил пожарной безопасности в магазине автозапчастей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 79 Тверской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 500 000 рублей.

Судебное постановление в законную силу не вступило.