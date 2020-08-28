Жители Тверской области напишут "Диктант Победы" Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 сентября жители Тверской области присоединятся к акции "Диктант Победы." Приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне она пройдет в 75 странах мира и во всех регионах России.

В Тверской области будет организовано более 100 площадок: около 70 открытых для всех желающих и около 30 закрытых - в учреждениях военных подразделений и правоохранительных органов.

За 45 минут участникам акции предстоит выполнить 25 заданий по ключевым историческим датам, событиям, военной географии, героям войны и др. Для подготовки на сайте проекта размещены онлайн-тесты. Там же можно будет получить электронный диплом участника.

По мнению губернатора Игоря Рудени, сохранение исторической правды о войне – важное направление работы, связанное с патриотическим воспитанием жителей области, тверской молодежи.

Для участия в "Диктанте Победы" необходимо пройти электронную регистрацию или обратиться на одну из площадок проведения.

В Твери записаться на диктант можно в Свободном переулке, 28.