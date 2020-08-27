10-летнего мальчика из Московской области, спустя 5,5 месяцев, нашли в Костроме

В Костроме нашли мальчика, которого искали в Тверской области. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В конце мая к следователям поступило сообщение, что пропал мальчик 10 лет, которого отец 12 марта забрал из школы в посёлке под Москвой. Они сели в машину и исчезли в неизвестном направлении. Тогда же, 12 марта, их видели в супермаркете в Твери. Затем след снова оборвался.

В марте отец забрал ребёнка из учебного заведения без ведома матери. Она забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. В Твери свидетели опознали отца и сына, которые делали покупки в одном из магазинов, а затем уехали на тёмном Renault Logan.

12 августа 9-летнему разыскиваемому стукнуло 10 лет. Поиски продолжались.

Тверские следователи подключились к розыскам, которые успешно завершились 27 августа. Выяснилось, что мальчик был на съёмной квартире у отца в городе Кострома. Преступлений против него не совершали. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.