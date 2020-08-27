В Твери работник автопарка обокрал автобус

Мужчина вынес из салона автобуса кассу с деньгами Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился директор автобусного парка на улице Шишкова и сообщил, что неизвестный проник на территорию предприятия, забрался в автобус и похитил кассовый аппарат с выручкой. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские установили и опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В ходе розыска выяснилось, что к краже причастен один из работников автопарка - 39-летний местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что работает водителем на предприятии, заранее приметил автобус, который находился на ремонте, и при удобном случае забрал кассовый аппарат.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.