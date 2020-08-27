В Твери с начала лета идёт ремонт теплосетей. Фото: Анна Чуплыгина.

В Твери проходят 11 и 12 этапы гидравлических испытаний. Последний, 14, должен закончиться к 15-16 сентября. На магистральных теплотрассах устранили 203 из 247 обнаруженных повреждений, а на разводящих – 137 из 176.

Напомним, что цель проведения гидравлических испытаний – проверить тепловые сети на прочность и плотность, выявить опасные и наиболее уязвимые их участки для того, чтобы провести их ремонт в нормативные сроки в летний период.

11 и 12 этапы испытаний труб должны закончиться в конце августа. Сейчас диагностика проходит в Заволжском районе на территории от Петербургской заставы до площади Мира и в историческом центре города – от Беляковского до Смоленского переулка. За «десятидневку» уже устранили 12 из 52 поломок.

Напомним, работу сотрудников «Тверской генерации» контролируют департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери.

13 и 14 этапы гидравлических испытаний стартуют 2-3 сентября. Они пройдут в Московском и Центральном районах. От проспекта Победы до Привокзальной части.

График отключения воды в городе «КП»-Тверь» публикует регулярно.