Учёные-зоологи из Тверской области учат сову охотиться на мышей

У этой птички ещё есть шанс начать жить полной жизнью. Фото: vk.com/club114776276

Учёные-зоологи Мурашовы из центра реабилитации диких животных "Ромашка", что в Зубцовском районе Тверской области, занимаются "воспитанием" совы.

Попавшую в беду птицу привезли в центр из Твери неравнодушные люди. С ней вроде бы всё было в порядке, но она почему-то совсем не летала.

- Как оказалось, птица действительно была здорова, но грудные мышцы совершенно не развиты, да и людей она совершенно не опасалась, - рассказывают учёные на страничке центра "Ромашка" в соцсети.

Зоологи догадались - их новую питомицу вырастили в неволе. Совершенно не умея жить самостоятельной жизнью, птица как-то попала в природу. Может быть, её просто выпустили.

Беда в том, что сова почти не летала и полностью игнорировала нормальную для этих птиц живую пищу.

Сову взяли в оборот: сейчас она уже неплохо пользуется своими крыльями, осталось научить её охотиться на мышей и крыс. Тогда серокрылая птица сможет жить на воле.

В центре "Ромашка" спасают не только птиц, но и самых разных животных - рысей, норок, хорьков, куниц. Нередко случаются курьёзные ситуации, которыми центр "Ромашка" с удовольствием делится с подписчиками. Так, однажды учёных перепугала крохотная ушастая сова, куница Ника, как заправский джигит, оседлала большую собаку, а малыша хорька Хорика и вовсе перепутали с кем-то другим.