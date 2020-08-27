В Вышнем Волочке Тверской области готовят к открытию новое помещение МФЦ

В Вышнем Волочке готовят к открытию новый офис МФЦ Фото: ПТО

27 августа во время рабочего визита в Вышневолоцкий городской округ губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил здание, в котором после завершения капремонта разместится новый офис МФЦ.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – отметил глава региона.

Филиал МФЦ в Вышнем Волочке открыт с 2010 года, сейчас он располагается во временном помещении, но в ближайшее время переедет на постоянное место - в центр города.

Ремонт практически завершен. Бюджету Тверской области он обошелся в 13,7 млн рублей, ещё свыше 6 млн рублей было потрачено на покупку мебели и оборудования.

В новом офисе для обслуживания граждан будут работать 15 окон.

Выходя из здания, Игорь Руденя обратил внимание на гору песка перед входом и поручил подрядчику привести прилегающую территорию в порядок. В ближайшее время там оборудуют парковку для посетителей МФЦ.

Переезд филиала по новому адресу запланирован на осень 2020 года.