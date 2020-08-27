МЧС предупреждает о сильном дожде в Тверской области 28 августа

Сильный дождь обещают в Тверской области в ночь на пятницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночью, 28 августа, в отдельных районах Тверской области ожидается сильный дождь. О непогоде жителей предупреждает региональное МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

При этом температура воздуха в ночные часы составит +7... +12 градусов, днем до +20.

Спасатели напоминают, что при сильном дожде, а также при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Водителям следует быть более аккуратными и бдительными на дорогах.