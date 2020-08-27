Андрей Белоцерсковский пообщался с медиками Ржевской ЦРБ в Тверской области

Андрей Белоцерковский обсудил с медиками возможности дистанционного образования Фото: ПТО

26 августа директор центра стратегического развития Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский в стенах Ржевской ЦРБ встретился с медперсоналом учреждения. В рамках партнерского соглашения, заключенного недавно между Ржевом и ТвГУ Андрей Белоцерковский обсудил с медиками насущные вопросы здравоохранения и рассказал о своём проекте - Корпоративном центре дуального образования, который планируется открыть в Ржеве в 2021 году

Проект предполагает организацию дистанционного обучения по инженерным и гуманитарным специальностям, без отрыва от основной работы.

Идею приняли с одобрением, ведь молодых специалистов не хватает. Многие местные предприятия ранее заявили о готовности принять новых квалифицированных работников, создавать для них рабочие места. Это даст толчок к развитию территории и привлечению инвесторов.

– Диплом о высшем образовании прибавляет 10 лет к ожидаемой продолжительности жизни, таковы результаты многих отечественных и зарубежных исследований, – отметил в беседе с врачами Ржевской ЦРБ Андрей Белоцерковский. - На продолжительность и качество жизни человека влияет множество факторов, и чем более образованным он становится, тем более грамотно и с пользой для себя начинает комбинировать эти факторы.

Также в этот день Андрей Белоцерковский пообщался с сотрудниками железнодорожной поликлиники и принял участие в открытии на стадионе "Торпедо" шестой летней спартакиады людей с особенностями здоровья.