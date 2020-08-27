Два человека пострадали в столкновении с большегрузом на трассе М-10 в Тверской области

В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 26 августа на 181-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя автомобилем "МАН", при движении в крайней правой полосе в сторону Санкт-Петербурга не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди легкового автомобиля "Хонда", водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с ним. От удара "Хонда"врезалась в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП 55-летнего водителя и 59-летнюю женщину-пассажира доставили в медицинское учреждение.

В УГИБДД напоминают, что водитель должен соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, обеспечивающие безопасность движения.