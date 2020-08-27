Игорь Руденя возложил цветы к воинскому захоронению в Вышнем Волочке Тверской области

Игорь Руденя возложил цветы к обновленному мемориальному комплексу "Воинское захоронение" в Вышнем Волочке Фото: ПТО

27 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит в рабочей поездке в Вышневолоцком городском округе.

Утром вместе с ветеранами и общественностью он возложил цветы к обновленному мемориальному комплексу "Воинское захоронение" в Вышнем Волочке. В 2020 году комплекс был отремонтирован. После осмотра Игорь Руденя остался доволен проделанной работой и поручил подготовить проект дальнейшего комплексного благоустройства данной территории.

В 2020 году мемориал был отремонтирован Фото: ПТО

Далее, в рамках поездки, губернатор посетит Вышневолоцкую ЦРБ, станцию скорой медицинской помощи, проинспектирует готовность учреждений образования к учебному году, ознакомится с работой местных предприятий, филиала МФЦ, а также проверит, как идет ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу и капремонт одного из многоквартирных домов.