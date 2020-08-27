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Улицу Ротмистрова в Твери перекроют из-за дорожных работ

Движние ограничат на два дня
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Из-за ремонта перекроют улицу Ротмистрова Фото: администрация Твери

Из-за ремонта перекроют улицу Ротмистрова Фото: администрация Твери

В Твери из-за дорожных работ на два дня ограничат движение по улице Ротмистрова. Соответствующее постановлние опубликовано на сайте городской администрации.

Проезд будет закрыт для всех видов транспорта, кроме автомашин оперативных и экстренных служб, на участке от Волоколамского проспекта до улицы Орджоникидзе, с 00:00 часов 27 августа до 23:59 ночи 29 августа.

Объезд участков будет осуществляться в соответствии с установленными дорожными знаками.

Водителей просят заранее планировать пути проезда.