15-летнего подростка нашли полицейские на вокзале в Тверской области

По факту нахождения подростка ночью в общественном месте прокуратура провела проверку Фото: архив "КП"

15-летний подросток пропал в Кашине. О том, что ребенка долго нет дома, мать сообщила в полицию около 2:00 часов ночи. Отец в это время находился на работе.

В ходе розыска, в 4:00 утра подросток был обнаружен на вокзале в Кашине. Кашинская межрайонная прокуратуроа провела проверку по данному факту и установила, что причиной нахождения ребенка в опасном для жизни и здоровья общественном месте среди ночи стал ненадлежащий контроль за его поведением со стороны матери.

- Законный представитель своевременно не приняла мер к поиску подростка, - сообщили в прокуратуре.

Постановлением административной комиссии Кашинского городского округа виновной назначен административный штраф в 500 рублей.