Десять человек заразились коронавирусом в Твери 26 августа

Десять человек заразились коронавирусом в Твери Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 27 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5308 человек.
4130 заболевших излечились от инфекции. 184 человека умерли.
994 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1726 (+10 за сутки)
Кимры 556
Конаковский район 418
Ржев 375 (+4)
Калининский район 279 (+3)
Лихославльский район 243
Торжок 216 (+1)
Вышневолоцкий округ 169
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО