Десять человек заразились коронавирусом в Твери 26 августа

Десять человек заразились коронавирусом в Твери Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 27 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5308 человек.

4130 заболевших излечились от инфекции. 184 человека умерли.

994 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1726 (+10 за сутки)

Кимры 556

Конаковский район 418

Ржев 375 (+4)

Калининский район 279 (+3)

Лихославльский район 243

Торжок 216 (+1)

Вышневолоцкий округ 169

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.