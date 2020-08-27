Судебные приставы Тверской области проведут "горячую линию" по взысканию алиментов

Судебные приставы проведут "горячую линию" по вопросам взыскания алиментов Фото: УФССП России по Тверской области

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области продолжается акция "Собери ребенка в школу - заплати алименты!". В рамках мероприятия 28 августа в Управлении будет организована "горячая линия".

Каждый обратившийся по телефону сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, касающемуся взыскания алиментов.

С 10:00 до 13:00 ответы на вопросы можно получить по телефону: 8 (4822)55-91-18.