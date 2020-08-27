В ДТП в Тверской области пострадал велосипедист

Пострадавшего доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла на 2-м км объездной автодороги КАЭС в Удомле Тверской области.

По информации регионального УГИБДД России, водитель, управляя автомобилем, наехал на велосипедиста.

Признаков алкогольного опьянения ни у кого нет. С жалобами на боль в руке и боку пострадавшего доставили в больницу.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что велосипедисты должны двигаться по правому краю проезжей части, а также обозначать свои маневры указателями поворота.