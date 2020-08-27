На рынке в Тверской области арбузами и дынями торговали с нарушениями

Арбузы и дыни продавали с нарушениями в Тверской области Фото: Алина НИЗАМОВА

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в поселке Молоково и установили факты нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства и карантина растений.

В частности, продавцы реализовывали арбузы из Краснодарского края и дыни из Узбекистана с риском возможного распространения карантинных вредных организмов.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.