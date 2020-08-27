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На рынке в Тверской области арбузами и дынями торговали с нарушениями

Товар не прошел карантинный контроль
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Арбузы и дыни продавали с нарушениями в Тверской области

Арбузы и дыни продавали с нарушениями в Тверской области

Фото: Алина НИЗАМОВА

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынке в поселке Молоково и установили факты нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства и карантина растений.

В частности, продавцы реализовывали арбузы из Краснодарского края и дыни из Узбекистана с риском возможного распространения карантинных вредных организмов.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.