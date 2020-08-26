Возле школы в Твери торговали сигаретами

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Заволжского района города Твери по обращению местного жителя проведена проверка и установлено, что в магазине, расположенном на улице Фурманова, возле школы №17, осуществляется реализация табачной продукции.

Объект расположен на расстоянии менее 100 м от школы, что противоречит Федеральному закону "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Прокуратурой района индивидуальному предпринимателю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Незаконная продажа табачной продукции прекращена, нарушитель привлечен к дисциплинарной и к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.