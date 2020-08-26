Пропавшего 17-летнего подростка ищут в Тверской области

В Тверской области ищут пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летнего Кирилла Аркадьевича Кайгородова.

25 августа подросток покинул место проживания в Старице, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Следователи выезжали по месту жительства несовершеннолетнего, обследовали жилищно-бытовые условия.

На поиски ориентированы, следователи, полиция и общественность. Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.