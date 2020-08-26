Водитель в наркотическом опьянении снёс дорожный знак в Твери

Водитель снёс дорожный знак Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Максим Верзун

ДТП произошло вечером, 26 августа, в районе дома №29 по улице Софьи Перовской в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя иномаркой, снёс дорожный знак. У виновника установлено состояние наркотического опьянения. Пострадавшего увезли в больницу.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения это серьезное правонарушение. О таких фактах необходимо сообщать по тел 02 или 102.