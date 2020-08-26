Власти Твери хотят эвакуировать бесхозный "Москвич" с улицы Коноплянниковой

Собственнику выдано предписание об эвакуации автомобиля Фото: администрация Твери

Брошенный "Москвич-2141" зеленого цвета, без регистрационных знаков был обнаружен в ходе мониторинга во дворе дома №11 по улице Зинаиды Коноплянниковой в Заволжском районе Твери.

В соответствии с Положением об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных), собственнику транспортного средства выдано предписание о необходимости эвакуации или утилизации автомобиля.

Если предписание не будет исполнено, то "Москвич" эвакуируют принудительно, а собственнику придется оплатить расходы.