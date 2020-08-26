С незаконной рекламой, в том числе и в сети интернет, можно бороться. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверская областная антимонопольная служба (УФАС) возбудила дело на интернет-спамера, рассылавшего рекламные письма по электронной почте.

В УФАС обратился пострадавший. Мужчина сообщил, что некая компания (интернет-кинотеатр), присылает ему на "электронку" свою рекламу. При этом согласия на это владелец адреса электронной почты не давал.

Антимонопольщики возбудили дело по части 1 статьи 18 Закона о рекламе, согласно которой распространение рекламы по сетям электросвязи возможно только с предварительного согласия адресата. Заседание по этому делу запланировано на 14 сентября.

Антимонопольная служба также напоминает, что рекламораспространитель обязан немедленно прекратить отправку рекламных писем, если адресат обратится к нему с таким требованием.